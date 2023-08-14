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НовостиОбщество14 августа 2023 13:30

В школы Крыма пойдут более 3500 детей из новых регионов России

В прошлом году их было больше тысячи
Алексей ЕЛАГИН
Ожидается, что всего в школы республики будут ходить почти 228 тысяч детей

Ожидается, что всего в школы республики будут ходить почти 228 тысяч детей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году в крымские школы пойдут более 3500 детей из новых российских регионов. Об этом сообщает КИА со ссылкой на пресс-службу республиканского Министерства образования, науки и молодежи.

В этом году в крымские школу пойдут более 20 тысяч первоклассников. Годом ранее их было на 5 тысяч больше. Ожидается, что всего в школах республики будут учиться 232 369 человек. 3580 из них прибыли в Крым из ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

– В прошлом году детей, прибывших с новых территорий, было более тысячи, – отметили в министерстве.

Тогда в крымских школах учились в общей сложности 227 540 детей.