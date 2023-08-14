В Крыму столкнулись три легковушки, есть пострадавшие

Фото: МЧС Республики Крым

Два человека пострадали в массовом ДТП в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Авария произошла поздно вечером 13 августа. В селе Калиновка столкнулись ВАЗ-2104, Honda и Renault Logan. В результате ДТП пострадали два человека - пассажиры «четверки» и «Логана», они получили травмы различной степени тяжести.

Фото: МЧС Республики Крым

– Спасатели провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП, а также оказали содействие сотрудникам ГИБДД, развернув световую башню для проведения следственных мероприятий, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

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