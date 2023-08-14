В Симферополе отреставрируют доходный дом братьев Левитанов

В Симферополе отреставрируют историческое здание доходного дома братьев Левитанов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе отреставрируют историческое здание доходного дома братьев Левитанов (ныне музыкальная школа №1), на разработку научно-проектной документации выделили более 11 миллионов рублей.

– Определить ООО «ВИКТОРИЯ» единственным исполнителем по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия в части разработки научно-проектной документации по объекту: «Реставрация здания «Доходный дом братьев Левитанов» начало ХХ века (МБУ ДО «Симферопольская детская музыкальная школа № 1 им. С.В. Рахманинова»), – говорится в тексте распоряжения главы Республики Крым, документ опубликован на сайте правительства региона.

Проект реставрации объекта культурного наследия должен быть подготовлен до 1 декабря 2024 года.

Ранее стало известно, что на капитальный ремонт помещений Керченского политехнического колледжа выделили более 42,5 миллиона рублей. Ремонт должен быть завершен до 30 июня 2024 года.

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