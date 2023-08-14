Очередь на Крымский мост со стороны Керчи сократилась до 600 автомобилей

По состоянию на 19:00 14 августа в очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 600 автомобилей, время ожидания – около двух часов Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 19:00 14 августа в очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 600 автомобилей, время ожидания – около двух часов. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 600 транспортных средств, время ожидания около 2 часов, – говорится в сообщении.

В пробке со стороны Тамани стоят 200 машин, время ожидания – около часа.

Напомним, по состоянию на 14:00 в пробке со стороны Тамани стояло больше тысячи автомобилей, со стороны Керчи – 800.

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