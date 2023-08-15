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НовостиОбщество15 августа 2023 5:19

Керченская переправа возобновила работу 15 августа

Паромы курсируют в штатном режиме
Алексей ЕЛАГИН
Работа возобновилась в пять утра

Работа возобновилась в пять утра

Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 15 августа, Керченская переправа возобновила работу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Керченская переправа приостановила свою работу в 21.30. Сообщалось, что ограничения будут действовать до пяти утра. Позднее в МЧС сообщили, что переправа возобновила работу.

– По состоянию на 5.00 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, – говорится в сообщении.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что с 21.00 до 5.00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения. Сейчас паромами могут воспользоваться грузовики с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости), рейсовые автобусы и организованные группы детей. Фуры с неприоритетными грузами едут альтернативным путем через новые российские регионы. Легковушки массой до 3,5 тонн едут через Крымский мост либо альтернативным путем.