Керченская переправа возобновила работу 15 августа

Работа возобновилась в пять утра Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 15 августа, Керченская переправа возобновила работу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Керченская переправа приостановила свою работу в 21.30. Сообщалось, что ограничения будут действовать до пяти утра. Позднее в МЧС сообщили, что переправа возобновила работу.

– По состоянию на 5.00 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, – говорится в сообщении.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что с 21.00 до 5.00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения. Сейчас паромами могут воспользоваться грузовики с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости), рейсовые автобусы и организованные группы детей. Фуры с неприоритетными грузами едут альтернативным путем через новые российские регионы. Легковушки массой до 3,5 тонн едут через Крымский мост либо альтернативным путем.