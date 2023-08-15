«Возможны звуки взрывов»: в Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Во вторник, 15 августа, в Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

– Специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов, – рассказал он.

Крючков отметил, что эту работу проведут в двух населенных пунктах. Так, с 13.00 до15.00 опасные предметы будут уничтожать в Октябрьском, а с 11.00 до 13.00 – в Старом Крыму. Советник главы республики подчеркнул, что возможны звуки взрывов. Крючков призвал людей соблюдать спокойствие и доверять официальным источникам информации.

Напомним, 14 августа в Крыму уничтожали взрывоопасные предметы. Эти работы проводились в Октябрьском, Черноморском и Старом Крыму.