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НовостиОбщество15 августа 2023 6:12

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 243 авто

Проезд со стороны Кубани свободен
Алексей ЕЛАГИН
Со стороны Тамани очереди нет

Со стороны Тамани очереди нет

Фото: REUTERS

По состоянию на 9.00 15 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 243 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 243 транспортных средства, – говорится в сообщении.

При этом ситуация со стороны Краснодарского края иная. Сообщается, что со стороны Тамани очереди нет.

Напомним, в 14.00 14 августа в очередях перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 1820 автомобилей. Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находились 1020 машин. Время ожидания составляло около трех часов. Со стороны Керчи в очереди находились 800 машин. Время ожидания там превышало два часа.