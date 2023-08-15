Концерт и выставка: куда сходить в Крыму 15 августа

Одно из мероприятий пройдет в Симферополе, а другое – в Алуште Фото: Елена ЛЕЛЮК

Во вторник, 15 августа, в Крыму пройдут концерт и выставка. Об этом пишет «Крымская газета».

В Симферопольском художественном музее, расположенном на улице Долгоруковской, 35, пройдет концерт «Viva Soprano», 6+. Это мероприятие начнется в 18.30. На концерте прозвучат арии из опер, неаполитанские песни, а также народные песни в классической обработке. Люди, которые придут этим вечером в музей, смогут услышать известные композиции.

С 15 августа по 23 сентября в музее-усадьбе А. Н. Бекетова на улице Комсомольской, 4 в Алуште пройдет выставка «Живопись крымских художников», 6+. Экспозиция посвящена к 150-летию со дня рождения И.С. Шмелева. Там представлено 40 произведений живописи и графики крымских живописцев.