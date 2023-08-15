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НовостиОбщество15 августа 2023 9:25

Аксенов: до завершения СВО в Крыму не будут вводить курортный сбор

Этот вопрос глава республики назвал неактуальным
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба главы Крыма

Фото: пресс-служба главы Крыма

До завершения специальной военной операции в Крыму не планируют вводить курортный сбор. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– До тех пор, пока специальная военная операция не завершится, вопрос введения курортного сбора на территории Республики Крым не актуален, – подчеркнул руководитель региона.

Аксенов отметил, что нужно оценить опыт регионов, где сбор уже ввели.

– Предварительные данные показывают не самую высокую результативность, учитывая затраты на администрирование и так далее, – рассказал глава Крыма.

Сейчас республиканские власти ждут окончания сезона. По его итогам в Крыму проанализируют работу предприятий курортной сферы. Далее в регионе могу проработать дополнительные меры поддержки отельеров.