Аксенов: до завершения СВО в Крыму не будут вводить курортный сбор

Фото: пресс-служба главы Крыма

До завершения специальной военной операции в Крыму не планируют вводить курортный сбор. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– До тех пор, пока специальная военная операция не завершится, вопрос введения курортного сбора на территории Республики Крым не актуален, – подчеркнул руководитель региона.

Аксенов отметил, что нужно оценить опыт регионов, где сбор уже ввели.

– Предварительные данные показывают не самую высокую результативность, учитывая затраты на администрирование и так далее, – рассказал глава Крыма.

Сейчас республиканские власти ждут окончания сезона. По его итогам в Крыму проанализируют работу предприятий курортной сферы. Далее в регионе могу проработать дополнительные меры поддержки отельеров.