В Симферополе 50-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с легковушкой

Фото: МВД по Республике Крым

Накануне, 14 августа, в Симферополе столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, мотоциклист получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Авария произошла около 19:00 на улице Толстого. Предварительно установлено, что 27-летний водитель автомобиля LADA Priora, двигаясь в сторону улицы Троллейбусной, при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с едущим в попутном направлении мотоциклом Bajaj Dominar 400 под управлением 50-летнего мужчины.

Фото: МВД по Республике Крым

Фото: МВД по Республике Крым

– Пострадал водитель мотоцикла, который с травмами доставлен в медицинское учреждение, – сообщили в МВД.

На месте работали сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

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