В Ялте специалисты делают «УЗИ» деревьям

Фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте специалисты проводят обследование деревьев. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

– Делаем «УЗИ» ялтинским деревьям, – рассказала градоначальница.

По ее словам, специалисты «Зеленстроя» и Никитского ботанического сада проводят полное обследование трех платанов. Эти деревья растут на площади Советской. Кроме того, будут обследованы две магнолии у главпочтамта. Павленко отметила, что о судьбе платанов беспокоились жители во время реконструкции площади. Она добавила, что эти деревья – ровесники Ялты. Магнолиям же около 70 лет. Они немного пострадали от червеца.

– По периметру деревьев установили датчики - они позволят понять, какой у ствола процент пустот и рыхлой ткани, а какой – здоровой. Вся информация выводится на компьютер, – отметила Павленко.