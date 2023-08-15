35 погибших и 65 пострадавших: в Крыму выразили соболезнования в связи с трагедией в Дагестане

В Махачкале загорелся автосервис, а затем прогремел взрыв на АЗС Фото: СОЦСЕТИ

В Крыму выразили соболезнования в связи с трагедией в Дагестане, унесшей жизни 35 человек. Еще 65 попали в больницы.

Как пишет «КП-Северный Кавказ», в Дагестане произошло крупнейшее за 24 года ЧП. Поздним вечером 14 августа в Махачкале загорелся автосервис. Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв. Там сдетонировали две цистерны с топливом. В результате погибли 35 человек. Кроме того, 65 попали в больницы. 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

– Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате страшной трагедии в Махачкале и всему народу Дагестана, – написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, а также сил и стойкости. Соболезнования выразил и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Гибель людей руководитель регионального парламента назвал колоссальной трагедией для всей России.

– Уверен, в причинах произошедшего разберутся профильные структуры, а виновные понесут заслуженное наказание, – написал глава законодательной власти республики в своем Telegram-канале.

Константинов пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.