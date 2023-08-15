В Крыму подрядчика оштрафовали на 71 млн рублей за срыв сроков строительства ФОКа

Недобросовестного подрядчика привлекли к ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму суд оштрафовал подрядчика на 71 миллион рублей за срыв сроков строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Симферопольском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– Подрядная организация не выполнила в полном объеме и в установленный срок предусмотренные государственным контрактом работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса одной из спортивных школ, – говорится в сообщении.

Подрядчика привлекли к ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ и оштрафовали на 71 миллион рублей. Контракт с организацией был расторгнут в одностороннем порядке, ее внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

– Завершение работ на объекте находится на контроле прокуратуры Симферопольского района, – добавили в надзорном ведомстве.

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