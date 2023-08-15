Волченко: введение курортного сбора в Крыму нецелесообразно

В нынешней геополитической ситуации, в период проведения специальной военной операции и на фоне логистических ограничений введение курортного сбора в Крыму нецелесообразно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко заявил, что в нынешней геополитической ситуации, в период проведения специальной военной операции и на фоне логистических ограничений введение курортного сбора в Крыму нецелесообразно. Слова министра приводит Крымское информационное агентство

Волченко отметил, что в Минкурортов Крыма поступает множество обращений от представителей бизнеса санаторно-курортной сферы, отраслевых общественных организаций о несвоевременности введения сбора курортного сбора в связи с непростым сезоном

– После обязательного восстановления всех логистических возможностей для Крыма, безусловно, вернемся к этому вопросу, – добавил министр.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в регионе не будут вводить курортный сбор, пока идет специальная военная операция. Этот вопрос глава Крыма назвал неактуальным. Он добавил, что нужно оценить опыт регионов, где такой сбор уже ввели: предварительные данные показывают не самую высокую результативность.

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