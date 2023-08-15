Крымчанин организовал наркопритон: его посадили на полгода

Инцидент произошел на севере полуострова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Армянске 37-летнего местного жителя признали виновным в систематическом предоставлении помещения для употребления наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Мужчина организовал наркопритон в своем доме в селе Суворово. Там его знакомые употребляли запрещенные вещества. В подвале дома нашли приспособление, используемое для таких целей.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к шести месяцам лишения свободы. Отбывать срок крымчанин будет в колонии-поселении.

– Приговор в законную силу не вступил, – говорится в сообщении.