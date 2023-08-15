В Крыму на 52% выросло количество больных туберкулезом подростков

В отношении постоянного населения Крыма рост заболевания туберкулезом не наблюдается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За год количество подростков, у которых диагностировали туберкулез в Крыму, возросло на 17%. Об этом сообщила главный внештатный детский фтизиатр республиканского Минздрава Нина Яворская.

По ее словам, такой рост связан с тем, что в Крым прибывают жители новых российских регионов. Эти люди не делали прививок. Кроме того, у них не было возможности проходить регулярные профосмотры. Яворская отметила, что заболеваемость среди подростков выросла на 52%, а среди детей более младшего возраста – на 1,4% по сравнению с прошлым годом.

– Среди детей до 14 лет 25% – это жители Херсонской и Запорожской областей. Среди подростков такой показатель еще выше – 37%, – сообщила врач в эфире радио «Спутник в Крыму».

Медик отметила, что чаще всего туберкулезом болеют самые маленькие дети – до 3 лет, а также подростки 12-17 лет.

– В отношении постоянного населения Крыма рост заболевания туберкулезом сегодня не наблюдается, но расслабляться не нужно, – подчеркнула эксперт.