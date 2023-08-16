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НовостиОбщество15 августа 2023 22:35

Погода на 16 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 34 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 16 августа 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Вода в Черном море прогрелась до плюс 26 градусов.

Вода в Черном море прогрелась до плюс 26 градусов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха днем 31...33°.

В Севастополе малооблачно. Днем северо-восточный ветер до 14 м/с., тл Температура воздуха ночью 20…22°, днем 32…34°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +31 …+32°, северо-восточный ветер 5-9 м/с. Ясно.

В Алуште +30…+32°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Евпатории +33…+34°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Ясно.

В Саках +33…+34°, северо-восточный ветер 3-8 м/с. Ясно.

В Керчи +29…+31°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Ясно.

В Феодосии +31…+32°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Ясно.

В Судаке +32…+34°, северо-восточный ветер 3-9 м/с. Ясно.

В Черноморском +31…+32°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Ясно.

В Джанкое +32…+33°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Армянске +32…+33°, северный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Белогорске +29…+31°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +21…+26°, в Азовском до +26°

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