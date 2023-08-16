Погода на 16 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 34 градусов

Вода в Черном море прогрелась до плюс 26 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
16 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха днем 31...33°.
В Севастополе малооблачно. Днем северо-восточный ветер до 14 м/с., тл Температура воздуха ночью 20…22°, днем 32…34°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +31 …+32°, северо-восточный ветер 5-9 м/с. Ясно.
В Алуште +30…+32°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Евпатории +33…+34°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Ясно.
В Саках +33…+34°, северо-восточный ветер 3-8 м/с. Ясно.
В Керчи +29…+31°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Ясно.
В Феодосии +31…+32°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Ясно.
В Судаке +32…+34°, северо-восточный ветер 3-9 м/с. Ясно.
В Черноморском +31…+32°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Ясно.
В Джанкое +32…+33°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Армянске +32…+33°, северный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Белогорске +29…+31°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Ясно.
Вода в Черном море прогрелась до +21…+26°, в Азовском до +26°
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