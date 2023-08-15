В Симферопольском районе столкнулись МАЗ и Volvo: пострадал водитель легковушки

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Во вторник, 15 августа, в Симферопольском районе столкнулись МАЗ и Volvo, в результате чего пострадал водитель легковушки, его зажало в салоне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Авария произошла в 10.26. В селе Мраморное столкнулись МАЗ и Volvo. На место прибыли спасатели, медики и сотрудники ГИБДД. В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Мужчину зажало в машине. Спасатели деблокировали пострадавшего, а затем транспортировали в машину скорой помощи. Водитель грузовика в аварии не пострадал.

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Кроме того, сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия. Причины случившегося выясняются.