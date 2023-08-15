Мэр Симферополя поздравил жительницу города со столетним юбилеем

Фото: t.me/afanasev82

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев поздравил жительницу города, ветерана труда Марию Руденко со столетним юбилеем. Поздравление опубликовано в телеграм-канале градоначальника.

Мария Васильевна - уроженка Воронежской области. В середине 1930-х годов переехала в Краснодарский край, в годы Великой Отечественной трудилась в колхозе. С апреля 1945 года живет в Крыму.

Фото: t.me/afanasev82

– Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, – написал Афанасьев.

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