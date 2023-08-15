Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 августа 2023 16:21

В Севастополе проходят противодиверсионные учения

Как подчеркнул губернатор Михаил Развожаев, в городе все спокойно
Дмитрий Коренев
В Севастополе Черноморский флот проводит противодиверсионные учения

В Севастополе Черноморский флот проводит противодиверсионные учения

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе Черноморский флот проводит противодиверсионные учения. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

– Громкие выстрелы с Северного мола – это тренировка расчетов ППДО (противоподводно-диверсионной обороны), – написал он в своем телеграм-канале.

В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50