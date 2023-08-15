В МЧС Севастополя рассказали, как уничтожили 250-килограммовую авиабомбу времен ВОВ

Фото: ГУ МЧС России по городу Севастополю

В Севастополе уничтожили 250-килограммовую немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную в районе Камышового шоссе в ходе земляных работ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что пиротехники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы обезвредят авиационную бомбу SC-250.

В МЧС уточнили, что бомбу нашли неподалеку от учреждения здравоохранения.

Фото: ГУ МЧС России по городу Севастополю

– Из стационара лечебного учреждения автобусами были эвакуированы 85 пациентов и весь медицинский персонал, а из ближайшего садоводческого товарищества – 15 граждан, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Фото: ГУ МЧС России по городу Севастополю

Бомбу погрузили в спецавтомобиль, перевезли на полигон и подорвали с соблюдением всех мер предосторожности.

Фото: ГУ МЧС России по городу Севастополю

Фото: ГУ МЧС России по городу Севастополю

Фото: ГУ МЧС России по городу Севастополю

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