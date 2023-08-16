Керченская переправа возобновила работу 16 августа

Керченская переправа возобновила работу Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду, 16 августа, Керченская паромная переправа возобновила свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Переправа перестала работать в 20.30. Планировалось, что паромы не будут курсировать до пяти утра. Позднее стало известно, что Керченская переправа возобновила свою работу.

– По состоянию на 5.30 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, – говорится в сообщении.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что с 21.00 до 5.00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения. Сейчас паромами могут воспользоваться грузовики с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости), рейсовые автобусы и организованные группы детей. Фуры с неприоритетными грузами едут альтернативным путем через новые российские регионы. Легковушки массой до 3,5 тонн едут через Крымский мост либо альтернативным путем.