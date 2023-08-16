Крымчан предупредили о звуках взрывов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В среду, 16 августа, в пяти населенных пунктах Крыма будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Так, с 15.00 до17.00 уничтожать опасные предметы будут в селе Вольное Джанкойского района. С 13.00 до 15.00 эти работы пройдут в Октябрьском, а с 11.00 до 13.00 – в Старом Крыму. С 10.00 до 14.00 опасные предметы будут уничтожать в селе Перекоп под Армянском, а с 10.00 до 18.00 – в поселке Багерово Ленинского района.

– Возможны звуки взрывов, – предупредил Крючков.

Советник главы Крыма призвал людей сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.

Как сообщалось ранее, 15 августа в Крыму уничтожали взрывоопасные предметы. Эта работа проводилась в Октябрьском и в Старом Крыму.

Напомним, 14 августа в Крыму уничтожали взрывоопасные предметы. Эти работы проводились в Октябрьском, Черноморском и Старом Крыму.