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НовостиОбщество16 августа 2023 6:24

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 127 авто

На Кубани скоплений машин нет
Алексей ЕЛАГИН
В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 127 авто

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 127 авто

Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 9.00 16 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 127 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 127 транспортных средств, – говорится в сообщении.

При этом ситуация со стороны Краснодарского края иная. Очередей к пунктам досмотра со стороны Тамани нет. В период с 10.00 15 августа до 8.00 16 августа проезд к Крымскому мосту был свободен с обеих сторон. Очередей все это время не было.