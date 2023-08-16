Депутаты удовлетворили заявление Юрия Ветохи о досрочном прекращении полномочий. Фото: Госсовет РК

Депутат Госсовета Крыма Юрий Ветоха ушел в отставку 16 августа. Об этом сообщили в парламенте республики.

- Депутаты удовлетворили заявление Юрия Ветохи о досрочном прекращении полномочий депутата и как лица, замещающего на профессиональной постоянной основе государственную должность заместителя председателя Комитета ГС РК по законодательству, - говорится в сообщении.

Уточняется, что полномочия Юрий Ветоха сложил по собственному желанию.

- Искренне благодарю свою команду в целом и каждого в отдельности за поддержку, понимание, умение сосредоточиться на результате, - подчеркнул экс-депутат в своем Tg-канале.