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НовостиПолитика16 августа 2023 8:43

Депутат Госсовета Крыма Юрий Ветоха ушел в отставку

Парламентарий сложил полномочия по собственному желанию
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Депутаты удовлетворили заявление Юрия Ветохи о досрочном прекращении полномочий. Фото: Госсовет РК

Депутаты удовлетворили заявление Юрия Ветохи о досрочном прекращении полномочий. Фото: Госсовет РК

Депутат Госсовета Крыма Юрий Ветоха ушел в отставку 16 августа. Об этом сообщили в парламенте республики.

- Депутаты удовлетворили заявление Юрия Ветохи о досрочном прекращении полномочий депутата и как лица, замещающего на профессиональной постоянной основе государственную должность заместителя председателя Комитета ГС РК по законодательству, - говорится в сообщении.

Уточняется, что полномочия Юрий Ветоха сложил по собственному желанию.

- Искренне благодарю свою команду в целом и каждого в отдельности за поддержку, понимание, умение сосредоточиться на результате, - подчеркнул экс-депутат в своем Tg-канале.