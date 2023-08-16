Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 августа 2023 9:00

В Симферополе за 11 млрд рублей построили канализационный коллектор

Протяженность объекта превышает 17 километров
Алексей ЕЛАГИН
Разрешение на ввод в эксплуатацию получено. Фото: пресс-служба главы Крыма

Разрешение на ввод в эксплуатацию получено. Фото: пресс-служба главы Крыма

В Симферополе завершилось строительство и реконструкция канализационного коллектора, на эти цели потратили более 11 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Протяженность коллектора превышает 17 километров. Пропускная способность этого сооружения составляет 175 тысяч кубометров в сутки.

– Объем финансирования составил свыше 11 млрд рублей, – добавил Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что разрешение на ввод в эксплуатацию получено. По его словам, оформление документов завершится в течение недели. Глава республики напомнил, что износ коллектора достигал почти 100%. Руководитель региона добавил, что объект возвели благодаря решениям и поддержке президента России Владимира Путина.

– Теперь сбор и отвод сточных вод будет производиться с соблюдением всех санитарных норм бесперебойно, – отметил Аксенов.