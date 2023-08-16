В Ялте шторм 3,5 балла: все пляжи закрыты

Фото: пресс-служба администрации Ялты

В среду, 16 августа, из-за сильного шторма в Ялте закрыли все пляжи. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

– Друзья, внимание. Сильный шторм. Волнение моря 3,5 балла, – написала градоначальница.

Павленко отметила, что на всех ялтинских пляжах подняли красные флаги. Глава администрации подчеркнула, что купание категорически запрещено.

Напомним, 16 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха днем 31...33°. В Ялте днем +31 …+32°, северо-восточный ветер 5-9 м/с.