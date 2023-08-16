Константинов: средняя загрузка гостиниц в Крыму составляет 60%

По итогам курортного сезона в Крыму могут ввести дополнительные меры поддержки туристической отрасли Фото: Вадим ПОПОВ

В настоящее время средняя загрузка средств размещения в Крыму составляет около 60%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

– Курортный сезон у нас не провальный. В среднем загрузка сейчас около 60%, – отметил руководитель крымского парламента.

Глава законодательной власти республики добавил, что такие результаты позволят предприятиям покрыть свои расходы. При этом Константинов уточнил, что заполняемость средств размещения в разных муниципалитетах отличается.

– К примеру, в Ялте загрузка в среднем за 60%, – рассказал председатель Госсовета.

Глава парламента добавил, что по итогам курортного сезона в Крыму могут ввести дополнительные меры поддержки туристической отрасли.