Крымчанин угрожал сотруднику АЗС: его арестовали на 14 суток

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Кировском районе Крыма задержали 32-летнего местного жителя, который угрожал сотруднику автозаправочной станции, нарушителя арестовали на 14 суток. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В сети появилось видео, на которой мужчина угрожает сотруднику АЗС. Правоохранители задержали крымчанина. Жителя Кировского района доставили в отдел полиции. На него завели административное дело. Суд арестовал нарушителя на 14 суток. Проверка в отношении задержанного продолжается.

– Его действиям будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение в соответствии с законодательством, – говорится в сообщении.