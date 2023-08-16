Дали срок и отобрали дорогостоящую иномарку: в Крыму судили пьяного водителя

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Судаке местного жителя признали виновным в управлении авто в пьяном виде, у него конфисковали Land Rover Freelander-2. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В марте пьяный мужчина ехал за рулем Land Rover. Иномарку остановил сотрудник ДПС. Выяснилось, что водителя ранее судили за пьяную езду. На этот раз его приговорили 1 году 4 месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчине на три года запретили ездить за рулем

– Принадлежащий злоумышленнику автомобиль Land Rover Freelander-2 конфискован в доход государства, – отметили в прокуратуре.