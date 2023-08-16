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НовостиОбщество16 августа 2023 14:43

В Симферополе медик незаконно оформила инвалидность 23 пациентам

Женщина предстанет перед судом
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Сотрудницу поликлиники в Симферополе обвиняют в превышении должностных полномчий

Сотрудницу поликлиники в Симферополе обвиняют в превышении должностных полномчий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы одной из поликлиник, которая за вознаграждение способствовала назначению групп инвалидности у пациентов.

Как сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя, женщина работала заведующей кабинетом врачебно-консультационной комиссии. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности.

- Установлено, что в 2022 году сотрудница медучреждения, которая не входила в состав врачебной комиссии по экспертизе временной нетрудоспособности, незаконно подписала в отношении 23 граждан направления на экспертизу, - сообщили в Следкоме.

Признанные незаконно инвалидами симферопольцы, по данным следствия, необоснованно получили пособия на сумму более 360 тысяч рублей. Во время расследования все начисления им отменили.