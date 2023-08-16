С 18 августа между Симферополем и Геническом возобновят автобусное сообщение

Фото: Минтранс Херсонской области

В конце рабочей недели – 18 августа – вновь начнет свою работу автобусное сообщение между Геническом Херсонской области и Симферополем, сообщил в своем Telegram-канале Минтранс региона.

- С 18 августа возобновится ежедневный автобусный маршрут Геническ - Джанкой - Симферополь. Отправление из Геническа в Симферополь - в 07:00, из Симферополя в Геническ - в 15:55, - отметили в ведомстве.

Так, проезд от Джанкоя до Геническа будет стоить - 700 рублей, а от Геническа до Симферополя - 1200 рублей.

Напомним, ранее с 12 августа движение в Херсонской области было приостановлено из-за атаки ВСУ.