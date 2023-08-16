Зампредседателя участковой избирательной комиссии из Судака погиб в спецоперации

Сотрудник избиркома Крыма погиб в СВО. Фото: Избирательная комиссия Республики Крым/Вконтакте

Избирательная комиссия Республики Крым сообщила о гибели в спецоперации заместителя председателя участковой избирательной комиссии № 408 Судака Романа Завального.

- Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Романа Завального, 1996 года рождения, героически погибшего в ходе специальной военной операции, - говорится в сообщении на официальной странице избиркома в социальной сети.

Роман Завальный занимал должность заместителя председателя участковой избирательной комиссии с 2019 года. Его помнят, как человека с активной гражданской позицией, который «без тени сомнения пошел защищать Родину с первых дней проведения специальной военной операции».

У погибшего осталась жена и двое маленьких детей.