ПСБ проведет в Севастополе митап для ИТ-специалистов

Фото: пресс-служба ПСБ

Эксперты Цифровой лаборатории ПСБ поделятся методиками продуктовой разработки в области финансовых технологий со специалистами ИТ-направления Крыма.

Митап ПСБ состоится 26 августа в конференц-зале отеля «Аквамарин» (г. Севастополь, ул. Парковая, 11).

Ведущие эксперты банка в области ИТ-технологий расскажут об особенностях работы разных направлений – от системного анализа до DevOps, дадут рекомендации, как выстроить эффективное взаимодействие в командах продуктовой разработки. А также обсудят цифровой рубль – новую форму российской национальной валюты.

Подробная программа и регистрация по ссылке https://psb-meetup.ru/. Участие бесплатное!

Встреча будет полезна тестировщикам, frontend и backend-разработчикам, DevOps, технологическим игрокам и владельцам ИТ-стартапов, выпускникам технологических вузов. Вкусный кофе, комфортная атмосфера и неформальное общение c экспертами также включены в программу.

Это уже третье подобное мероприятие ПСБ в Севастополе. Предыдущее состоялось в мае 2023 года и собрало более 100 участников – представителей разных ИТ-направлений

Начало митапа – в 16.30.

Регистрируйся, и лови свой карьерный поток вместе с ПСБ!

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