Жителей Крыма предупредили о звуках взрывов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В четверг, 17 августа, в Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советники главы республики Олег Крючков.

Так, с 15.00 до17.00 уничтожать опасные предметы будут в селе Вольное Джанкойского района. С 13.00 до 15.00 эту работу проведут в Октябрьском, а с 11.00 до 13.00 – в Старом Крыму. С 10.00 до 14.00 взрывоопасные предметы будут уничтожать в селах Ячменное и Бондаренково Ленинского района.

– Возможны звуки взрывов, – написал Крючков.

Советник главы Крыма призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять официальным источникам информации.

Напомним, 16 августа в пяти населенных пунктах Крыма уничтожали взрывоопасные предметы.