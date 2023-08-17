В республике заявили, что жители не нуждаются еще в каких-либо подтверждениях российского статуса полуострова Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Идея экс-президента Франции Николя Саркози о новом референдуме в Крыму под наблюдением международного сообщества является неуместной. Об этом заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Саркози отметил, что Крым исторически является территорией России. Французский экс-президент назвал разговоры о возвращении полуострова в состав Украины иллюзией. При этом он заявил, что в Крыму нужно провести «референдум под наблюдением международного сообщества». По словам экс-президента Франции, это позволит «утвердить настоящее положение вещей». Саркози также предложил провести аналогичные референдумы в новых российских регионах.

– Признание бывшего президента Франции Николя Саркози в том, что Крым исторически является российской территорией, в очередной раз подтверждает полную легитимность общекрымского референдума, его правомочность с точки зрения международного права и полное соответствие уставу ООН, – заявил Смирнов агентству РИА Новости.

Представитель миссии подчеркнул, что крымчане не нуждаются еще в каких-либо подтверждениях российского статуса полуострова. Он добавил, что по такому же принципу в состав России вошли Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская Народные Республики. Смирнов подчеркнул, что никаких дополнительных подтверждений волеизъявления людей не требуется. Он посоветовал самой Франции решить спорные вопросы со своими бывшими колониями.