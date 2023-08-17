Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 270 авто Фото: REUTERS

По состоянию на 9.00 17 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 270 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 270 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляло около часа. Ситуация со стороны Краснодарского края иная. Со стороны Тамани очередей нет. В 8.00 со стороны Керчи стояли 124 машины. Очереди со стороны Кубани также не было. В 7.00 проезд был свободен с обеих сторон.