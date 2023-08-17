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НовостиОбщество17 августа 2023 7:03

Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 270 авто

Проезд со стороны Кубани свободен
Алексей ЕЛАГИН
Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 270 авто

Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 270 авто

Фото: REUTERS

По состоянию на 9.00 17 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 270 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 270 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляло около часа. Ситуация со стороны Краснодарского края иная. Со стороны Тамани очередей нет. В 8.00 со стороны Керчи стояли 124 машины. Очереди со стороны Кубани также не было. В 7.00 проезд был свободен с обеих сторон.