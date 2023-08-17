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НовостиОбщество17 августа 2023 7:16

Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи уменьшилась до 70 авто

Проезд со стороны Кубани свободен
Алексей ЕЛАГИН
Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи уменьшилась до 70 авто

Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи уменьшилась до 70 авто

Фото: REUTERS

По состоянию на 10.00 17 августа в очереди перед Крымским мостом стояли 70 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

– Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 70 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

Напомним, По состоянию в 9.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 270 автомобилей. Время ожидания составляло около часа. Со стороны Краснодарского края очереди не было.