Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи уменьшилась до 70 авто Фото: REUTERS

По состоянию на 10.00 17 августа в очереди перед Крымским мостом стояли 70 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

– Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 70 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

Напомним, По состоянию в 9.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 270 автомобилей. Время ожидания составляло около часа. Со стороны Краснодарского края очереди не было.