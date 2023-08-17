В Крыму директор «Дома Молодежи» незаконно платил себе премии: его могут посадить на 6 лет

В Крыму директор «Дома Молодежи» незаконно платил себе премии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму директору автономной некоммерческой организации «Дом Молодежи» инкриминируют присвоение или растрату. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Комитета по противодействию коррупции.

Фигурант незаконно выплачивал себе премии и материальную помощь. Таким образом он причинил материальный ущерб в крупном размере. Комитет провел проверку. После этого следственные органы завели уголовное дело. Согласно законодательству, руководителю «Дома молодежи» грозит до шести лет лишения свободы.