Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 августа 2023 7:49

В Крыму директор «Дома Молодежи» незаконно платил себе премии: его могут посадить на 6 лет

В Крыму на 6 лет могут посадить директора «Дома Молодежи»
Алексей ЕЛАГИН
В Крыму директор «Дома Молодежи» незаконно платил себе премии

В Крыму директор «Дома Молодежи» незаконно платил себе премии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму директору автономной некоммерческой организации «Дом Молодежи» инкриминируют присвоение или растрату. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Комитета по противодействию коррупции.

Фигурант незаконно выплачивал себе премии и материальную помощь. Таким образом он причинил материальный ущерб в крупном размере. Комитет провел проверку. После этого следственные органы завели уголовное дело. Согласно законодательству, руководителю «Дома молодежи» грозит до шести лет лишения свободы.