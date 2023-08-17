Фестиваль молодого искусства и музыкальный гастрофест: куда сходить в Крыму 17 августа

С 17 по 21 августа в бухте Капсель под Судаком пройдет фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» (16+) Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 17 августа, в Крыму пройдут два фестиваля, сообщает Крымская газета.

Так, с 17 по 21 августа в бухте Капсель под Судаком пройдет фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» (16+), который объединит в себе сразу пять масштабных мероприятий: музыкальный фестиваль, фестиваль кино, фестиваль зрелищных искусств, фестиваль «Наука как искусство», ярмарку-фестиваль «Арт.Молодость».

– Хедлайнерами заявлены как яркие молодые артисты, так и мэтры российской эстрады. Свои хиты на главной сцене исполнят Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA, RAMIL, Леша Свик, ST, Анет Сай, Митя Фомин и др. Также пройдет грандиозное шоу-признание творчеству Олега Газманова «Народный артист», в котором в том числе выступит сам Газманов, – пишет издание.

В селе Лучистое под Алуштой сегодня пройдет музыкально-гастрономический фестиваль «Скажите JAZZ! (12+). У подножия горы Демерджи соберутся именитые джазовые исполнители и местные производители фермерской и ремесленной продукции. Перед началом концерта гости смогут продегустировать локальные сыры, деликатесы, вина и приобрести то, что понравится больше всего. Местные умельцы предложат авторские аксессуары и сувениры с крымским характером, а для тех, кто пожелает создать что-нибудь своими руками, – мастер-классы.

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