Звал на массаж: севастополец развращал 15-летнюю девочку и сбежал на Кубань

Фигуранта будут судить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе 52-летнего местного жителя обвиняют в двух эпизодах иных действий сексуального характера в отношении 15-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Фигуранта уже судили за совершение половых преступлений. В июле севастополец под предлогом массажа приглашал к себе в квартиру 15-летнюю девочку. Мужчина совершал в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Следователи выяснили, что севастополец уклонялся от административного надзора после освобождения.

– После случившегося, в нарушение установленных в отношении него ограничений, злоумышленник скрылся с места проживания, – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Обвиняемого объявили в розыск. В декабре его нашли на Кубани. Свою вину в преступлениях против девочки мужчина не признал. Фигуранта заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд.