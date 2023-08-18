Погода на 18 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 34 градусов

В Крыму жарко и сухо. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в западных, южных и восточных районах актуальна чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 31...33°.

В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Днем тепло 32…34°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +29 …+30°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Алуште +29…+30°, восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Евпатории +31…+33°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Ясно.

В Саках +32…+33°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Керчи +29…+30°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Ясно.

В Феодосии +30…+31°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Судаке +30…+32°, северный ветер 3-7 м/с. Ясно.

В Черноморском +33…+34°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +31…+32°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Армянске +31…+32°, северный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Белогорске +30…+31°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +22…+26°, в Азовском до +26°.

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