В симферопольском СИЗО №1 ежедневно выпекают 800 буханок хлеба

Новый участок по выпечке хлеба был запущен в июне текущего года. Фото: УФСИН России по Республике Крым и городу Севастополю

В пекарне симферопольского СИЗО №1 для лиц, содержащихся в следственном изоляторе, ежедневно изготавливают не менее 850 буханок хлеба. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Республике Крым и городу Севастополю.

Новый участок по выпечке хлеба запустили в июне текущего года. Помещение соответствует всем санитарным нормам и оснащено самым современным оборудованием. Хлеб пекут осужденные отряда хозяйственного обслуживания, которые прошли обучение в профессиональном образовательном учреждении ФСИН.

– На сегодняшний день за смену в пекарне выпекают не менее 850 буханок хлеба двух видов: из смеси муки ржаной и пшеничной муки 1 сорта, муки высшего сорта. Открытие участка и его четко налаженное функционирование позволило перейти на 100-процентное самообеспечение хлебом лиц, содержащихся в следственном изоляторе, – отметили в УФСИН.

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