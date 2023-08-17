В центре Ялты будут ловить пьяных бомжей

Фото: пресс-служба администрации Ялты

В центре Ялты будут ловить пьяных людей, в том числе бездомных, и перемещать их в приют. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Янина Павленко.

По ее словам, в Ялте обсудили проблемы нахождения пьяных людей в центре города. Некоторые из них – без определенного места жительства.

– Получаю жалобы о том, что спять на скамейках, а в качестве туалета используют зелёные зоны, – рассказала Павленко.

Глава администрации сообщила, что правоохранители усиливают патрулирование Набережной, Пушкинской, сквера «Юбилейный» и других мест скопления. Нетрезвых людей переместят в приют для оказания социальной помощи. Там они смогу отоспаться, помыться, поесть и, если нужно, сменить вещи.

– Напоминаю ялтинцам - никого удерживать силой не имеем права, но предложить помощь – обязаны, – заключила Павленко.