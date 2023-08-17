Крымские садоводы приступили к сбору яблок

Сейчас садоводы собирают летние сорта, среди которых Целесте, Мелба и Мантет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крымские садоводы приступили к сбору урожая яблок. В этом году планируется убрать урожай с площади с 4,3 тыс. га, сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.

– Сейчас садоводы собирают летние сорта, среди которых Целесте, Мелба и Мантет. За несколько месяцев, примерно до конца октября, планируем убрать сорта разных сроков созревания с 4,3 тыс. га, – цитирует Савчука Крымское информационное агентство.

Министр добавил, что в этом году на полуострове ожидается хороший урожай яблок, не меньше уровня прошлого года.

Ранее Андрей Савчук рассказал, что в Крыму в 2023 году заложат 2 тыс. га новых виноградников. В этом году крымские виноградари получат 870 миллионов рублей господдержки.

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