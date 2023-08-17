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НовостиПроисшествия17 августа 2023 12:47

Крымчанин купил поддельные права за 10 тысяч рублей: его судили

В Крыму судили водителя, купившего поддельные права за 10 тысяч рублей
Алексей ЕЛАГИН
Крымчанин купил поддельные права за 10 тысяч рублей

Крымчанин купил поддельные права за 10 тысяч рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителя Симферопольского района 2002 года рождения признали виновным в незаконном приобретении и использовании поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда Крыма.

Молодой человек по объявлению в сети заказал права. За это крымчанин заплатил 10 тысяч рублей. Правоохранители изъяли поддельный документ. Киевский районный суд Симферополя приговорил парня к шести месяцам ограничения свободы. Было подано апелляционное представление. Верховный Суд снизил наказание до пяти месяцев ограничения свободы. Это решение вступило в законную силу.