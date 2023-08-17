В Симферополе будут ловить пьяных водителей с 18 по 20 августа

В Симферополе будут ловить пьяных водителей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
С пятницы, 18 августа, по воскресенье, 20 августа, в Симферополе правоохранители будут выявлять пьяных водителей. Об этом сообщили в крымском управлении ГИБДД.
– Симферопольская Госавтоинспекция проведет профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель», – говорится в сообщении.
На опьянение будут проверять всех водителей, проезжающих по местам рейдов. Автомобилистам, севшим за руль нетрезвыми, грозит штраф до 30 тысяч рублей и до двух лет лишения прав.
– За повторное нарушение водителю будет грозить уже уголовная ответственность, – подчеркнули в ГИБДД.
Жителей просят сообщать о пьяных водителях по телефону 102.