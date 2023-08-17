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НовостиОбщество17 августа 2023 13:58

В Симферополе будут ловить пьяных водителей с 18 по 20 августа

Жителей просят сообщать о таких людях по телефону 102
Алексей ЕЛАГИН
В Симферополе будут ловить пьяных водителей

В Симферополе будут ловить пьяных водителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С пятницы, 18 августа, по воскресенье, 20 августа, в Симферополе правоохранители будут выявлять пьяных водителей. Об этом сообщили в крымском управлении ГИБДД.

– Симферопольская Госавтоинспекция проведет профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель», – говорится в сообщении.

На опьянение будут проверять всех водителей, проезжающих по местам рейдов. Автомобилистам, севшим за руль нетрезвыми, грозит штраф до 30 тысяч рублей и до двух лет лишения прав.

– За повторное нарушение водителю будет грозить уже уголовная ответственность, – подчеркнули в ГИБДД.

Жителей просят сообщать о пьяных водителях по телефону 102.