В Крыму планируют ужесточить требования к владельцам собак

За новые нормы крымские депутаты должны проголосовать до конца августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму предложили ужесточить требования к владельцам собак, находящихся на самовыгуле. Об этом сообщает «Крымская газета» со ссылкой на первого зампреда Госкомитета ветеринарии РК Анастасию Лисовскую-Чудинович.

Отмечается, что соответствующий документ Госсовет РК планирует подписать уже первого сентября. Выгуливать собак можно будет только с поводком. А если рост собаки в холке больше 35 сантиметров – необходимо будет использовать намордник. Штрафы за невыполнение таких требований грозят штрафами от 1 до 3 тысяч рублей.

Все гораздо серьезнее, если в процессе самовыгула собака нанесет вред здоровью человека. Для владельцев будет предусмотрен штраф от 10 до 30 тысяч рублей. И в случае причинения тяжкого вреда здоровью возможна даже уголовная ответственность.