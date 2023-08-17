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НовостиОбщество17 августа 2023 14:28

В Крыму планируют ужесточить требования к владельцам собак

Хозяева животных, находящихся на самовыгуле, могут получить штрафы
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
За новые нормы крымские депутаты должны проголосовать до конца августа

За новые нормы крымские депутаты должны проголосовать до конца августа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму предложили ужесточить требования к владельцам собак, находящихся на самовыгуле. Об этом сообщает «Крымская газета» со ссылкой на первого зампреда Госкомитета ветеринарии РК Анастасию Лисовскую-Чудинович.

Отмечается, что соответствующий документ Госсовет РК планирует подписать уже первого сентября. Выгуливать собак можно будет только с поводком. А если рост собаки в холке больше 35 сантиметров – необходимо будет использовать намордник. Штрафы за невыполнение таких требований грозят штрафами от 1 до 3 тысяч рублей.

Все гораздо серьезнее, если в процессе самовыгула собака нанесет вред здоровью человека. Для владельцев будет предусмотрен штраф от 10 до 30 тысяч рублей. И в случае причинения тяжкого вреда здоровью возможна даже уголовная ответственность.