В Севастополе флот проводит учения со стрельбой

Черноморский флот проводит противодиверсионные учения со стрельбой Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе вечером 17 августа Черноморский флот проводит противодиверсионные учения со стрельбой. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

– На Южном и Северном молах ориентировочно до 20:00 наш флот проводит тренировку ППДО (противоподводно-диверсионной обороны), в том числе со стрельбой из различных видов вооружения, – написал губернатор.

В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.