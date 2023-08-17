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НовостиОбщество17 августа 2023 16:29

В Севастополе флот проводит учения со стрельбой

Как подчеркнул губернатор Михаил Развожаев, в городе все спокойно
Дмитрий Коренев
Черноморский флот проводит противодиверсионные учения со стрельбой

Черноморский флот проводит противодиверсионные учения со стрельбой

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе вечером 17 августа Черноморский флот проводит противодиверсионные учения со стрельбой. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

– На Южном и Северном молах ориентировочно до 20:00 наш флот проводит тренировку ППДО (противоподводно-диверсионной обороны), в том числе со стрельбой из различных видов вооружения, – написал губернатор.

В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.