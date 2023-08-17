В Ленинском районе Крыма обезвредили снаряды времен Великой Отечественной войны

В Ленинском районе Крыма нашли и обезвредили три артиллерийских снаряда и минометную мину времен Великой Отечественной войны. Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

В Ленинском районе Крыма нашли и обезвредили три артиллерийских снаряда и минометную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

Так, в четырех километрах на северо-восток от села Бондаренково нашли минометную мину калибром 50 мм. В трех километрах на север от села Ячменное обнаружили три артснаряда калибром 150, 76 и 75 мм. Обезвреживанием боеприпасов занимались пиротехники Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым.

– Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

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